Вчені з'ясували, що запобігти розвитку одного із найстрашніших і найнебезпечніших різновидів онкології, який дуже складно виявити на ранніх стадіях формування хвороби, допоможе постійне чищення зубів.
Фахівці Колумбійського університету прийшли до такого висновку, з'ясувавши, що бактерії, які знаходяться у людини у порожнині рота в зубному нальоті може спровокувати і призвести до раку кишківника.
Також особливу роль відіграє наявність білка annexin A1, що зв'язує іони кальцію у фосфоліпіди, а його активність говорить про те, що прогноз розвитку захворюваності дуже жахливий. У результаті проведених експериментів фахівці змогли зрозуміти, якщо знизити активність цього білка, то можна суттєво уповільнити формування і подальший розвиток онкологічного захворювання. У здорової людини в кишківнику повністю відсутній білок цього типу, а в організм він як раз і потрапляє з ротової порожнини. Однак вчені прийшли до висновку, що третина випадків злоякісного раку кишківника пов'язана саме з цим типом бактерій і їх високою інтенсивністю. Такі пухлини виявилися занадто агресивними.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»