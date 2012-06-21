Зустріч з єпископами Української православної церкви в США (Константинопольського патріархату) першоієрархом УПЦ в США митрополитом Ієрапольським Антонієм та керуючим Західною єпархією УПЦ у США архієпископом Памфільським Даниїлом провів Президент Петро Порошенко.
Він висловив подяку американцям українського походження за духовну й моральну підтримку надання автокефалії Православній церкві України та особисто подякував митрополиту Антонієві й архієпископові Даниїлу за їхню підтримку й допомогу в процесі творення незалежної православної української церкви.
«Життя продемонструвало, що це рішення потребувало великої віри в Господа нашого, великої любові до України й українського народу, яку продемонстрував його всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій. Це потребувало і високої мужності й сміливості, яку багато хто в Росії просто не очікував», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.
Митрополит Ієрапольський Антоній наголосив на визначальній ролі Петра Порошенка у здобутті незалежності української православної церкви. «Весь цей процес провів Святий Дух. Ми вірили, але не сподівалися, що це так скоро відбудеться. Але слава Богу, що ви ініціювали цей процес і брали в ньому активну участь із квітня минулого року з візиту до Царгорода, — сказав митрополит Антоній, дякуючи Петру Порошенкові за його велику роботу. — Це неймовірна і найважливіша подія в історії української нації. Здавалося, що це було неможливим. Ви говорили як величний лідер нації й увійшли в історію людства як людина, яка принесла Україні Томос. Ми чекали на таке лідерство дуже багато років, набагато більше, ніж ви». Митрополит Ієрапольський Антоній наголосив на важливості збереження стабільності в Україні: «Ми лише на початку дуже складного процесу. І якщо люди підуть за вами, за вашими поглядами і вашим терпінням, цей складний процес успішно завершиться».