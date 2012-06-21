Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Позавчора, 22 січня правоохоронцями попереджено провокацію, спрямовану на ускладнення відносин із близьким сусідом України – Угорщиною. Цього дня було затримано бандитську групу, яка мала намір підірвати пам’ятник на Верецькому перевалі, що на Закарпатті, встановлений із нагоди 1110-річчя переходу угорських кочових племен через Карпати. Підривників спіймали безпосередньо біля місця злочину, який вони намагалися здійснити.
– Вони мали на це відповідне і, як вони кажуть, дуже актуальне замовлення, яке треба було виконати швидко, – повідомив журналістам на брифінгу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. – Під час затримання було вилучено і гранати, і спеціальний вибуховий пристрій з газовим балоном, щоб детонація була відповідна. Ми маємо безпосередні прямі докази участі цієї бандитської групи як мінімум у дев'яти злочинах – зразки аналізів ДНК цих осіб, свідчення самих затриманих, а також матеріали фіксації цих людей на місці злочину.
Міністр звернув увагу, що всі ці злочини відбулися на грунті роздмухування ксенофобії і міжнаціональної ворожнечі.
– До складу злочинної групи входили жителі Одеської, Черкаської і Київської області, – повідомив начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін. – Вона була добре організована, а всі завдання надходили від конкретної особи і виконувалися за плату. Ця особа в даний час також затримана.
Учасник брифінгу зазначили, що метою злочинців була дестабілізація ситуація в країні. Серед низки злочинних дій, які їм інкримінуються – підрив і осквернення єврейського могильного комплексу в Умані, підрив гранати на території американського посольства, підрив пам’ятника учасникам АТО, підрив гранати безпосередньо під стінами Верховної Ради у день Незалежності України 24 серпня 2017 року, низка інших тяжких і особливо тяжких правопорушень на території України.
Відповідно до клопотання Офісу Генерального прокурора стосовно підозрюваного у скоєнні низки резонансних злочинів, які кваліфікуються як тяжкі і особливо тяжкі, обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою. Перед цим він півтора року переховувався від слідства. Щодо інших двох учасників, якими скоєно зазначені злочини, обвинувальний акт розглядає суд.
Тож чергової провокації, яка могла призвести до загострення відносин України і зашкодити її авторитету на міжнародній арені, завдяки вмілим діям правоохоронців не сталося.