З початку 2026 року Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони 413 БпАК. Майже всі вони українського виробництва. Кодифіковано на понад 30% більше безпілотних авіаційних комплексів, ніж за аналогічний період 2025 року, і на понад 73% більше, ніж за аналогічний період 2024­го.

Арсенал повітряних безпілотників поповнили сучасні високотехнологічні БпАК, які вже підтверджують свою ефективність у бойових умовах і відчутно посилили спроможності Сил оборони.

У переліку кодифікованих з початку 2026 року — повітряні розвідники аеростатного, літакового і коптерного типів; ударні дрони літакового і коптерного типів; FPV; БпАК­бомбери; дрони­перехоплювачі; дрони­ретранслятори; безпілотники­мішені; БпАК на оптоволокні; front­strike; deep­strike.

Серед кодифікованих найбільше ударних дронів коптерного типу та БпАК на оптоволокні. Також істотно зросла кількість ударних дронів front­strike. Арсенал повітряних воїнів Сил оборони з початку 2026 року поповнили нові українські БпАК «Галка», Skyriper Minotaur, «Гор Елкс», «Бешкет», Shturm, Bababoom, Zorro. Також кодифіковано сучасні БпАК Blinc, «Оптослон», «Чумак», «Сокіл», Hydra, «Крук», «Дзига», «Харьок», «Буран», «Білий Вовк», «Січень» тощо.

Міністерство оборони закуповує 8000 перехоплювачів Octopus для Сил оборони. Це рішення спрямоване на посилення протиповітряної оборони та збільшення кількості перехоплень ворожих повітряних цілей.

Octopus — це перехоплювач ударних дронів типу «шахед» з автоматичним донаведенням, розроблений безпосередньо у Збройних Силах України. Система вже довела свою ефективність у бойових умовах, повідомляє Міноборони.