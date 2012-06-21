Верховна Рада внесла поправки до Митного кодексу. Тепер безкоштовно можна завозити товари вартістю не більше 50 євро і вагою не більше
Про це йдеться в законопроекті № 7280, прийнятого депутати Верховної Ради 7 грудня 2017 року. Він передбачає введення обмежень на безмитне ввезення товарів через кордон.
Водночас, громадянин України має знаходитися за кордоном понад 24 години.
«Товар обкладатиметься відповідним митом у разі ввезення товарів фізичними особами у ручній поклажі чи у багажі частіше, ніж раз на добу», – наголошують експерти.
При перевищенні зазначених обмежень базою оподаткування вважається сумарна вартість ввезених товарів, що перевищує еквівалент 50 євро, з урахуванням що підлягає оплаті мита.
Крім цього, мито та акцизний податок накладатиметься на товари в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.
До 2013 року українці могли безмитно купувати за кордоном і отримувати поштою товари на суму 300 євро. Пізніше ліміт був знижений до 150 євро.