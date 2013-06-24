У Любимівській громаді Дніпровського району приймають переселенців, облаштували зону відпочинку та готуються до опалювального сезону. Школярі здобувають знання онлайн.

«Усі працюють задля наближення перемоги. Робимо усе, щоб забезпечити комфортні умови для жителів і переселенців», – розповів голова Любимівської громади Євген Широких.

У громаді прийняли 370 переселенців. З них – 71 дитина. Вони – з Донецької та Харківської областей, а ще – з Нікополя та Марганця. Також допомагають соціально вразливим верствам населення.

«Декілька разів на місяць надаємо допомогу внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, багатодітним сім’ям. Це продукти харчування, засоби гігієни, одяг, медикаменти», – розповів голова громади.

Каже: місцеві підтримують захисників. Плетуть маскувальні сітки і надсилають гуманітарну допомогу.

Євген Широких наголосив: нині основну увагу приділяють підготовці до опалювального сезону. Провели ремонтні роботи та продумують альтернативні варіанти опалення.

За час війни облаштували зону відпочинку. Там установили дитячий майданчик, тенісний стіл та посадили дерева. А ще в громаді відремонтували ділянку дороги.

Аграрії працюють. Вже посіяли рапс та озиму пшеницю. Завершують збирати соняшник і кукурудзу.

Задля безпеки дітей навчання проходить онлайн. Та для школярів відкриті центри дозвілля – гуртки художньої самодіяльності, вільної боротьби, футболу.

У громаді працюють підприємства, магазини, лікарні.