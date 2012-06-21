Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Туристична галузь, яка несе шалені збитки, спричинені пандемією коронавірусу, все-таки планує незабаром поступово відкривати деякі напрямки для відпочиваючих. Проте, за інформацією Всесвітньої туристичної організації (ВТО), з січня по квітень 2020 року всі країни Африки, Азії, Тихоокеанського регіону та Близького Сходу ввели потужні обмеження щодо поїдок.
Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр», у кінці травня про відкриття своїх курортів, на яких вдалося утримати ситуацію і запобігти поширенню коронавірусу, заявила влада Туреччини.
Однак ВТО інформує, що є країни, які не вводили обмежень для туристів. Такою є Білорусь. У країні продовжують працювати кафе, ресторани та різноманітні центри для відпочинку. Також активно проводяться спортивні заходи.
Не вводила останнім часом обмеження і Мексика. Відкритим залишається Гонконг: у спеціальний адміністративний округ дозволяється заїжджати з країн, де спостерігається низький рівень захворюваності на коронавірус.
Не закрила свої кордони Швеція. Туди можна курсувати туристам, проте лише з європейських країн.
Також туристичними країнами без обмежень залишаються деякі африканські країни — Ангола, Замбія, Танзанія.