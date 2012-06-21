Сто років тому мисливці одержували бонуси, коли вбивали сірого тюленя. Сьогодні тварини суворо охороняються, їх популяція в Балтійському морі збільшується з кожним роком.
«Сірі тюлені повертаються в Балтійське море. Нині їх нараховується понад 38 000 тварин. Але популяція зараз приблизно вдвічі менше, ніж це було у 19 столітті. Популяція тюленів у південній частині Балтійського моря сильно зростає», – розповідає морський біолог Лінда Вестфаль з Німецького морського музею в Штральзунді. – Ріст поголів’я збільшується приблизно на 20% щорічно. Проте, цей регіон має лише невелику частку від загальної чисельності тюленів, лише 3500 тварин.
Експерти використовують літаки, щоб підрахувати, скільки сірих тюленів живе в Балтійському морі. У жовтні асоціація Джордсанд нарахувала понад сто сірих тюленів тільки на острові Грайфсвальд. Навесні тут уже було від 200 до 300 тварин. На противагу цьому, влітку на узбережжях Балтійського моря в Німеччині значно менше тюленів, каже Вестфаль. «Більшість приходять на німецькі береги з холодною водою».
Так як сірі тюлені харчуються рибою, на них масово полювали. Мисливець офіційно вбив останній екземпляр в Німеччині сто років тому. «У той час за кожного вбитого тюленя була грошова надбавка, сьогодні це неможливо собі уявити», – каже Вестфаль.
Сірі тюлені є найбільшими дикими хижаками в Німеччині. Балтійський сірий тюлень (Halichoerus grypus balticus) вважається окремим підвидом сірого тюленя. У вісімдесятих роках він був на межі зникнення, і налічував всього 2500 тварин. Заборона на полювання забезпечила відновлення популяції сірих тюленів у Балтійському морі. З 2004 року тварини стали частіше зустрічатися.
Сірі тюлені в основному полюють на лосося, а також на морських птахів і крабів. Вони люблять їсти оселедець, тріску і кільку в Балтійському морі. Тому багато рибалок критично ставляться до росту популяції цих тварин.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»