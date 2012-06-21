Україна та Румунія вирішили напрацювати спільний документ щодо втілення мовних положень нового закону про освіту, що враховуватиме права представників румунської національної меншини на навчання рідною мовою. Прес-служба МЗС повідомляє, що про це було домовлено під час зустрічі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та його румунського колеги Теодора Мелешкану, який перебував у Чернівцях з робочим візитом. У повідомленні також ідеться про те, що спільно з офіційними чиновниками румунської сторони у ході візиту було проведено зустріч з представниками румунської громади, керівниками та викладачами румунськомовних навчальних закладів Чернівецької області. Обговорювали шляхи врахування рекомендацій Венеціанської комісії стосовно статті 7 нашого освітнього закону.
Під час візиту українська сторона оголосила про свій намір відкрити у першій половині 2018 року пункти пропуску через українсько-румунський державний кордон «Красноїльськ» та «Дяківці».