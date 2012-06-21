Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Завершилася підготовка ТЕО передачі в концесію українських портів - ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» (м. Миколаїв) і ДП «Херсонський морський торговельний порт».
Міністерство інфраструктури запрошує всіх потенційних учасників конкурсу звертатися до Міжнародної фінансової корпорації, провідного радника проектів, для обговорення деталей проектів та для реєстрації як потенційних учасників конкурсу. Зареєстровані учасники отримають офіційне запрошення на конференцію учасників, яка відбудеться протягом вересня 2018 року.
Ще в листопаді 2017-го року Міністерство інфраструктури України і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали Меморандум про взаєморозуміння з метою розвитку державно-приватного партнерства в портовій галузі. Зокрема, IFC допоможе структурувати проекти ДПП в двох українських портах: ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» і ДП «Херсонський морський торговельний порт».
Раніше Мінінфраструктури затвердило плани підготовки і реалізації пілотних проектів з передачі в концесію державного майна ДП «Стивідорна компанія «Ольвія», ДП «Херсонський морський торговельний порт», залізнично-поромного комплексу ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» і майна ДП «Адміністрація морських портів України».