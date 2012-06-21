Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
За інформацією Державної аудиторської служби України, фахівці Управління північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області протягом січня нинішнього року забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму 10 млн. грн. Крім того, за допущені порушення на п’ятьох осіб складено протоколи про адміністративну відповідальність, ще п’ятьох притягнуто до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, три посадові особи звільнено.
За результатами завершених 67 моніторингів закупівель попереджено порушень законодавства у сфері закупівель на загальну суму близько 276 млн. грн., у тому числі шляхом відміни торгів на 270 млн. грн. та розірвання договорів на 6 млн.