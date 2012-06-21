З 1 січня 2018 року збільшаться посадові оклади українських вчителів. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників», яка опублікована в сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр». Постанова набула чинності 26 січня 2018 року.
У постанові, зокрема йдеться, що посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, підвищуються з 1 січня 2018 р. на 10 відсотків.
Як нараховуватимуться надбавки вчителям у закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти.