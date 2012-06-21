Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Формування колективного імунітету в країнах, де повним ходом йде вакцинація населення, сповільнюється через дельта-штам, який майже повністю замістив «оригінальний» вірус COVID-19. Для боротьби з ним можуть знадобитися зовсім нові вакцини, вважають вчені.

До таких висновків фахівці прийшли в результаті проведеного дослідження. Воно тривало два тижні – з 24 червня по 12 липня, учасниками стали близько 98 тисяч жителів Англії. Згідно з даними вчених, з'ясувалося, що ефективність вакцин проти коронавірусу знизилася на 49%. За місяць до цього проводився аналогічний експеримент, де показник дорівнював 64%.

Про це 5 серпня повідомляє Bloomberg. Сильно впала і результативність препаратів по боротьбі з розвитком симптомів коронавірусу. На думку фахівців, для боротьби з дельта-штамом можуть знадобитися нові вакцини.

Вперше виявлений в Індії штам коронавирусной інфекції «дельта» поширився у багатьох країнах, у нього більш короткий інкубаційний період, а заразилися цією мутацією скаржаться на додаткові симптоми, включаючи порушення в роботі шлунково-кишкового тракту.

Людина, інфікована дельта-штамом коронавірусу, може заразити набагато більшу кількість людей, ніж той, який хворіє звичайним, кажуть епідеміологи. Натомість, експерти не відзначають підвищення кількості важких випадків і смертей.