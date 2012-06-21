«В умовах карантину ми як важлива стратегічна компанія маємо забезпечити стабільну і насамперед безпечну роботу співробітників. Тому частково змінюємо умови доставки, вручення та зберігання реєстрованих поштових відправлень. Це дасть змогу обмежити контакти клієнтів із працівниками відділень і максимально убезпечити всіх від можливості зараження вірусною інфекцією», — йдеться в повідомленні Національного оператора поштового зв’язку «Укрпошта».
Із 12 березня до 3 квітня 2020 року компанія частково змінює умови доставки, вручення та зберігання реєстрованих поштових відправлень «Укрпошта Експрес», «Укрпошта Стандарт» і «Укрпошта SmartBox», повідомляє УНІАН.
«Рекомендовані поштові відправлення (крім листів із позначкою «Судова повістка») вкладатимуть в абонентські скриньки адресатів. Якщо абонентська скринька адресата несправна, адресата буде поінформовано про надходження рекомендованих листів через інтернет або засоби зв’язку — домашні або мобільні телефони», — уточнили в компанії. Рекомендовані листи з позначкою «Судова повістка» доставлятимуть відповідно до вимог Правил надання послуг поштового зв’язку.
В Укрпошті підкреслили, що із 17 березня й до закінчення карантину в усіх об’єктах поштового зв’язку плату за зберігання реєстрованих поштових відправлень, зокрема «Укрпошта Експрес», «Укрпошта Стандарт» і «Укрпошта SmartBox», не стягуватимуть.
«Урядового кур’єра»