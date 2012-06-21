Поштова служба США випустила марку із зображенням Джона Леннона. Її випустили на честь знаменитого музиканта Бітлз, якого смертельно поранели у Нью-Йорку 1980 року. І хоча музикант народився і виріс у Ліверпулі, своєю унікальною творчістю Леннон завоював світову славу і багатомільйонну аудиторію шанувальників.
Презентація марки відбулася у Центральному парку Нью-Йорка. На церемонії були присутні вдова музиканта Йоко Оно і їх син Шон Леннон, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на NY Daily News.
«Я знаю, що батькові було б приємне саме таке визнання, на поштовій марці – офіційно, наскільки це можливо, – сказав Шон Леннон. – Він був би так само схвильований, як я або мама».
На марці використано фотографію Джона Леннона, зробленої 44 роки тому Бобом Груеном. Груен теж був присутній на церемонії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»