Відбулася міжнародна науково-практична конференція «Поштова площа в Києві: історичний та культурний вимір» за участі громадськості й високопосадовців. До обговорення долучилися міністри — закордонних справ Павло Клімкін та культури Євген Нищук.
МЗС робить усе можливе, щоб до обговорення ситуації довкола Поштової площі долучилися закордонні спеціалісти, запевнив очільник зовнішньополітичного відомства: «Якщо ми не захистимо нашу історію, то не захистимо себе».
А Євген Нищук заявив, що збереження Поштової площі як пам’ятки буде незворотним. «Процеси збереження цієї пам’ятки саме в тому місці, де вона є, і її консервації незворотні. Це моя позиція як міністра і позиція влади. Я впевнений, що київська міська влада дослухається до цієї думки. Думаю, що документи, вироблені під час роботи конференції, дадуть нам змогу працювати у правовому полі й пришвидшити процес надання Поштовій площі статусу пам’ятки археології національного значення», — цитує УНІАН слова міністра культури.