Якщо хочете знайти роботу відразу з'являється багато запитань, пов'язаних з співбесідою та створенням грамотного резюме. Процедура аналізу вакансій – це складний інструмент, де багато чого залежить від самої людини, її умінь, знань і навичок. Якщо скористатися професійними порадами, результат гарантовано буде успішним.

Правильний настрій як половина успіху

Це банально звучить, але саме хороший настрій є ідеальним способом знайти цікаву і перспективну роботу. До заходу такого формату потрібно віднестеся з особливою серйозністю, адже це не купівля футболки, майки чи шортів. Тут потрібно зіставити усі дані і зробити правильний вибір.

Мета здобувача – моральна підготовка до будь-яких ситуацій, включаючи постійні відмови або зауваження. Іноді для пошуку омріяної роботи потрібно побувати на 10 співбесідах, та й то не факт, що результат на 11 раз буде позитивним.

Де можна знайти роботу?

Найпростіший і швидкий варіант – це інтернет і зокрема сайт hh.ua, де є багато вакансій і роботодавців з великою кількістю пропозицій різного гатунку. Додаткові джерела вакансій можна знайти тут:

♦ центр зайнятості;

♦ оголошення на дошках;

♦ розсилка свого резюме;

♦ пошук за порадами знайомих.

Під час пошуку вакансій не потрібно витрачати багато часу. Фахівці рекомендують отримати додатково освіту або перекваліфікуватися, щоб набути нових навичок. Іноді потрібно відпочити морально і фізично. Це також правильно, особливо якщо хочеться знайти нову роботу і працювати з новими силами.

Правила поведінки і зовнішній вигляд людини

Потрібно думати про власний образ, манери спілкування і поведінки. Одяг для співбесіди повинен бути акуратним, красивим, охайним і чистим. Не варто одягати дорогі і зайві аксесуари, які не несуть ніякої функціональності і є елементом відволікання уваги.

Зачіска, макіяж і нігті – все якомога простіше, адже це не ресторан чи бар. Занадто багато косметики не можна використовувати через те, що в роботодавця може сформуватися образ невпевненої в собі людини. Якщо говорити про поведінку, то потрібно забути про екстравагантність і зарозумілість. Поведінка має бути спокійною, адекватною і без відволікання на мобільні дзвінки або ще щось.

Підсумковий результат – це можливість знайти хорошу роботу, отримати високу заробітну плату і убезпечити себе від багатьох проблем.

Віктор ДОБРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»