У світі вже 1 мільйон 276 тисяч хворих на COVID-19. За минулу добу недугу підхопило 73,5 тисячі людей. Середній темп такого приросту в Італії, Іспанії суттєво сповільнився, водночас у кількох європейських країнах росте питома вага смертельних випадків. Йдеться про Францію, Великобританію, Швецію.
Усе це свідчить про серйозність ситуації і виправданість посилення карантинних заходів. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
В Україні середній темп приросту хворих за 12 днів становив 27%, за минулу добу – 7%.
«Посилення карантину в Україні також робиться на благо держави. Система охорони здоров’я готується до прийому осіб, хворих на COVID-19. Наразі більшість закладів перепрофільовані. Робиться все для того, щоб система не була паралізована в разі збільшення потоку таких пацієнтів. Водночас, завдяки дотримання умов карантину ми можемо зменшити кількість таких випадків і розтягнути пік захворюваності в часі», – наголосив Віктор Ляшко.
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«Урядового кур’єра»