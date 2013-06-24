23 червня під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася координаційна нарада Кабінету Міністрів. Урядовці обговорили низку ключових питань, серед яких опалювальний сезон, підтримка оборони, прозорість благодійних зборів та бюджет-2026. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Як повідомив Денис Шмигаль, підготовка до осінньо-зимового періоду триває. На нараді розглянули інформацію щодо стану ремонтів тепломереж у прифронтових містах. Глава Уряду дав відповідні доручення Мінрозвитку та Міненерго щодо даного питання та повідомив, що ситуація на постійному контролі.

Крім того, заслухано інформацію щодо актуальних потреб в секторі безпеки та оборони.

«Уряд постійно виділяє кошти безпосередньо бригадам на закупівлю необхідного. На їх рахунках залишаються до 20 млрд грн — ці кошти мають використовуватися оперативно, зокрема на дрони, ремонти авто та інші потреби передової. Міноборони й Мінфін отримали відповідні завдання», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Важливим стало обговорення питання контролю прозорості благодійних зборів. Зокрема, Глава Уряду доручив Міністерству соціальної політики підготувати пропозиції щодо посилення їх звітності та прозорості.

На нараді також йшла мова про реалізацію закону про множинне громадянство, а саме про наступний етап — підготовку підзаконних актів. Наразі ця робота триває спільно у взаємодії Міннац'єдності, МВС та МЗС.

В контексті обговорення програми єВідновлення Денис Шмигаль зазначив, що зараз готується рішення щодо збільшення суми компенсацій для власників пошкодженого житла, яке є пам’яткою архітектури. Відповідні завдання щодо розробки механізмів отримали Міністерство розвитку громад та територій та Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Урядовці також обговорили підготовку державного бюджету і фінансової стратегії на наступний рік.

«Загальна потреба у зовнішньому фінансуванні цього року — $39,3 млрд. Вже залучено понад $20 млрд. З них $15,8 млрд за механізмом ERA, $3,7 млрд від ЄС, майже $400 млн — МВФ, $50 млн — від Світового банку. Є домовленості, щоб повністю закрити фінансові потреби на цей рік. Обговорили фінансування держбюджету, потреби та домовленості з партнерами на 2026 рік. Перед Мінфіном поставлені відповідні завдання», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Він наголосив, що Уряд продовжує системну роботу над посиленням оборони, підтримкою громадян та економічною стійкістю держави.