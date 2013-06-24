Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Як зазначив очільник оборонного відомства України, Німеччина — один з головних партнерів нашої країни у сфері безпеки та оборони.

«Нині внесок країни становить понад 30% усіх оголошених обсягів безпекової допомоги Україні на 2026 рік. Подякував нашим союзникам за передані торік восени дві системи Patriot і готовність спрямовувати додаткові ресурси на безпілотні системи для наших воїнів», — зазначив Михайло Федоров.

Він розповів про масовану російську атаку. У цих умовах посилення протиповітряної оборони залишається пріоритетом для України, і роль Німеччини в цьому напрямі провідна, підкреслив міністр оборони.

«Передані системи ППО IRIS-T і Patriot, а також участь у проєкті PURL із закупівлі американського озброєння допомагали сьогодні відбивати російський терор. Також обговорили подальший розвиток програми Patriot України та необхідних проєктів для забезпечення довготермінового постачання ракет для наших систем Patriot», — додав Михайло Федоров.

Паралельно сторони зосередилися на розвитку ракети IRIS-T як однієї з центральних на озброєнні України та нарощення постачання. Крім того, обговорили участь Німеччини в інноваційному проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів.

«Уже маємо успішні операції на фронті й готові ділитися цим практичним досвідом з німецькими військовими. Ще один важливий напрям співпраці — артилерійські боєприпаси збільшеної дальності. Наголосив на важливості постачання саме далекобійних артпострілів для ефективної роботи артилерії в умовах дронової kill-zone. Важливий пріоритет для України — продовжити внески ФРН у чеську ініціативу», — резюмував Михайло Федоров, повідомляє Міноборони.