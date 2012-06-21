У Києві нині доволі складна транспортна ситуація. Тому столична влада вирішила посилити контроль за в’їздом до нього вантажівок.
Про це під час брифінгу 15 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Так, із понеділка, 18 травня, в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту обмежать. І контроль за цим буде посилено. Обмеження будуть чинними з 7 до 9 ранку, а також увечері – з 17 до 19 години.
За словами міського голови, це необхідно для стабілізації транспортного трафіка в місті. Тому такі суворі обмеження залишатимуться чинними до повного відновлення роботи громадського транспорту столиці.
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«Урядового кур’єра»