Уряд затвердив нові Правила надання електронних комунікаційних послуг, які захистять ваш особистий простір. Оператори отримали інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою, і мають упродовж кількох місяців їх технічно реалізувати. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Правила вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання.

Переваги нових правил:

Захист від спаму. Оператори мають право блокувати номери, з яких масово надходять дзвінки без згоди абонента. Компанії, які планують дзвонити клієнтам, повинні укласти договір з оператором і використовувати тільки зазначені в ньому номери.

Якщо ви отримаєте спам-виклик — зможете повідомити про це свого оператора, і номер спамера заблокують. Також постачальники зв’язку отримали інструменти для обмеження підозрілих викликів — ще до того, як вони потрапляють до вас.

Контроль — у ваших руках. В особистому кабінеті ви бачитимете витрати, зможете вимкнути платні розваги й керувати послугами самостійно.

Подвійна згода = захист від випадкових витрат. Жодна платна контент-послуга не активуватиметься без вашого підтвердження. Платитимете тільки за те, що замовили.

Підтримка для українців у зоні бойових дій:

SIM-картки не блокуватимуть за несплату.

Під час першого входу в мережу надаватиметься безоплатний пакет зв’язку.

Захист від боргів. Установлено граничні ліміти на «мінус». Великі неочікувані борги залишаться в минулому.

Прозорість інтернету. Договір має містити реальну швидкість інтернету. Якщо вона нижча — зможете подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду.

Мінцифри працює для безпеки вашого зв’язку. Оператори поступово реалізовуватимуть нові правила. Реальні зміни для кожного абонента — найближчим часом.