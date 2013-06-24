Уряд затвердив нові Правила надання електронних комунікаційних послуг, які захистять ваш особистий простір. Оператори отримали інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою, і мають упродовж кількох місяців їх технічно реалізувати. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Правила вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання.
Переваги нових правил:
Захист від спаму. Оператори мають право блокувати номери, з яких масово надходять дзвінки без згоди абонента. Компанії, які планують дзвонити клієнтам, повинні укласти договір з оператором і використовувати тільки зазначені в ньому номери.
Якщо ви отримаєте спам-виклик — зможете повідомити про це свого оператора, і номер спамера заблокують. Також постачальники зв’язку отримали інструменти для обмеження підозрілих викликів — ще до того, як вони потрапляють до вас.
Контроль — у ваших руках. В особистому кабінеті ви бачитимете витрати, зможете вимкнути платні розваги й керувати послугами самостійно.
Подвійна згода = захист від випадкових витрат. Жодна платна контент-послуга не активуватиметься без вашого підтвердження. Платитимете тільки за те, що замовили.
Підтримка для українців у зоні бойових дій:
SIM-картки не блокуватимуть за несплату.
Під час першого входу в мережу надаватиметься безоплатний пакет зв’язку.
Захист від боргів. Установлено граничні ліміти на «мінус». Великі неочікувані борги залишаться в минулому.
Прозорість інтернету. Договір має містити реальну швидкість інтернету. Якщо вона нижча — зможете подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду.
Мінцифри працює для безпеки вашого зв’язку. Оператори поступово реалізовуватимуть нові правила. Реальні зміни для кожного абонента — найближчим часом.