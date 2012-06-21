Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Правоохоронці Слов’янська натрапили на великі ділянки посівів наркотиків, хитро замасковані грядками помідорів та інших овочів. Трапилося це під час перевірки, з якою співробітники міського відділу Національної поліції прибули на один із промислових об’єктів на околиці міста. Оглядаючи територію, вони звернули увагу на дві теплиці, де біля входу рясно червоніли помідори. Однак ступивши вглиб приміщень для вирощування овочів, поліцейські побачили густу стіну кущів конопель заввишки понад людський зріст.
А невдовзі з’ясувалося, що ось такі майже джунглі наркотичних рослин вирощували не тільки під прикриттям томатів, а й досить системно за спеціальними технологіями. Тут облаштували системи поливу та контролю температури, всі стебла було надійно зафіксовано, а корені мали міцний захист. За таких умов урожай видався нівроку: окремі рослини сягали майже 3,5 метра. Тому три десятки високих розкішних кущів згодом змогли вивезти звідси тільки потужним вантажним автомобілем.
Господарем ділянок із помідорами, які, схоже, почервоніли більше від сорому, оскільки їх використовували для прикриття, і посівів наркотиків виявився 63-річний агроном зі Слов’янська. Стосовно нього триває досудове розслідування, яке порушив місцевий відділ поліції за ч. 1 ст. 310 КК України («Посів або вирощування снотворного маку чи конопель»).
Канабіс знищили. Помідори використають за прямим призначенням. А громадянинові загрожує відповідальність у вигляді штрафу, арешту до півроку чи обмеження волі на строк до трьох років.