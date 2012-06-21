Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Днями на Донеччині поблизу селища Ясногірка, що підпорядковане міській раді Краматорська, на спеціально відведеній для будівництва ділянці почали заливати бетоном основу першого вітрогенератора. Власне, до будівництва майбутнього вітряного парку приступили ще восени минулого року, а всього тут планують встановити 15 вітроенергетичних установок потужністю 4,5 МВт, які береться виготовити Краматорський завод ТОВ «Фурлендер Віндтехнолоджі», який входить до групи компаній «Вітряні парки України».
За попередніми намірами, будівництво вітряного парку збудуть протягом трьох років, але у найближчій перспективі є намір поки ввести в експлуатацію три вітроенергетичні установки. Причому найперший з вітряків, який протягом року здатний виробляти близько 17 мільйонів кВТ електроенергії, має запрацювати вже навесні. Фахівці уточнюють перспективність ВЕУ, адже один вітряк зможе забезпечити електроенергією близько 3 500 хатніх господарств, які в середньому споживають щомісяця по 400 кіловат.