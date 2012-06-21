Країни, які вже пройшли пік захворювання на коронавірус, починають поступово послаблювати обмеження. Проте дуже обережно й повільно. Київський міський голова Віталій Кличко весь час спілкується з мерами інших великих міст та навіть очільниками держав для вивчення їхнього досвіду у цьому питанні, про що й розповів сьогодні під час брифінгу.
План поетапного скасування обмежень розроблено і в столиці України. «Ми розуміємо, що бізнес має працювати, що місто має розвиватися, що нам потрібно оживляти економіку», – наголосив Віталій Кличко.
Пік захворюваності в Україні загалом та у столиці зокрема очікується за 7-14 днів. І вже після того, зважаючи на ситуацію, яку на той час матимемо, буде впроваджуватися поступове послаблення обмежень. Проте, якими вони будуть конкретно він поки що не уточнив.
Натомість повідомив, що на час розслідування справи про хабар щодо його першого заступника Миколи Поворозника, той сам написав заяву про відсторонення від виконання обов’язків. І Віталій Кличко її прийняв, аби ніхто і ніщо не завадило чесному та неупередженому розслідуванню цієї справи. На цей час він призначив тимчасово виконуючим обов’язки першого заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»