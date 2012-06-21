Лави волонтерів Корпусу миру розширено. Днями нову групу було приведено до присяги. На церемонії виступила заступниця глави дипломатичної місії США в Україні Крістін Квін.
Вона зазначила, що для неї та для її колег у посольстві це найулюбленіша щорічна нагода бачити волонтерів, родини, що їх приймають, і всіх людей, які виконують програму Корпусу миру в Україні. Крістін Квін нагадала, що 28 років тому, лише через кілька місяців після здобуття Україною незалежності від радянського імперії, уряд нашої держави запросив сюди Корпус миру, і ця програма переросла в найбільшу в світі. Торік в Україні служив 461 доброволець Корпусу миру.
«Хочу сьогодні сказати слова визнання українцям, які прийматимуть і підтримуватимуть волонтерів. Дякуємо всім вам за те, що відкрили ваші організації, школи, серця та домівки для унікального досвіду роботи. Волонтери покажуть вам найкраще, що є в Америці. Вони поділяться досвідом, якого набули на батьківщині, щоб ви могли скористатися ним на благо України», — сказала Крістін Квін.
Вона додала, в Посольстві США вважають волонтерів «послами передового розгортання». А коли вони повернуться до США, то й надалі залишатимуться послами — послами України.
На церемонії були присутні високопосадовці уряду України, волонтери Корпусу миру та їхні українські партнери, повідомляє Посольство США в нашій країні.
Це вже 54 група волонтерів, що приїздить до нас. А далі ті, хто склав присягу, вирушать до нових місць служби, термін якої становить два роки.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»