У переддень початку щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом з понад 80 послами України здійснили візит до Запоріжжя, Запорізької області та Оріхівського району неподалік лінії фронту.

«Це занурення в реалії війни для глав українських дипмісій, які прибули в Україну для участі в нараді керівників закордонних дипломатичних установ 2025 року», — зазначив міністр.

Андрій Сибіга наголосив на важливості таких візитів і для українських дипломатів, і для іноземних урядовців, оскільки саме у прифронтових областях та безпосередньо на фронті випробовуються на міцність не лише українські воїни та громади, а й рішення наших союзників.

«Своєчасність та сила рішень про додаткові пакети оборонної підтримки та їхнє надходження на передову. Своєчасність рішень про санкційні удари по російській економіці. Своєчасність відновлення, відбудови та інвестицій. Фронт — це одне з мірил ефективності рішень і результативності роботи і української дипломатії загалом, і окремих послів. Ситуація тут — це правдива оцінка результатів роботи дипломатів», — наголосив міністр.

Глава зовнішньополітичного відомства України висловив переконання, що за підсумками цієї поїздки керівники дипломатичних установ України за кордоном стануть ще більш переконливими у своїй роботі та подвоять зусилля заради досягнення справедливого миру, посилення України та збільшення ціни війни для агресора. Він зазначив, що особливо цінним було відвідання не лише самого міста, а й регіону, зокрема критично важливих підприємств, а також спілкування з людьми.

Українські дипломати відвідали безпечний «Січовий колегіум» — унікальну підземну школу, яка рятує майбутнє Запоріжжя та України загалом. У закладі навчається понад тисяча дітей. У Запоріжжі нині вісім таких безпечних просторів, а до кінця року має бути загалом 25. Кожен об’єкт будується швидко — шість місяців від приїзду екскаватора до введення в експлуатацію. Типовий проєкт розроблений за допомоги UNICEF, реалізація — за фінансування Євросоюзу.

Завдяки лише цьому ліцею, який почав працювати в лютому 2025 року, десять дітей (а це десять сімей) повернулися з-за кордону. Загалом завдяки восьми підземним школам 1000 дітей і їхніх родин повернулися в Україну. Саме брак безпечного простору для освіти — серед трьох найважливіших причин виїзду родин за кордон. Тож побудова таких безпечних освітніх просторів — це робота із захисту майбутнього та розвитку економіки.

«Ми не дамо москві вкрасти наше майбутнє, особливо коли йдеться про навчання дітей та можливості для молоді. Дякую директорці школи та керівництву міста і області за таку критично важливу роботу», — зазначив Андрій Сибіга.

Міністр поінформував про домовленість масштабувати цей успіх завдяки міжнародній підтримці, а також сприяти оздоровленню дітей за кордоном. Заплановано роботу для мотивації талановитої молоді та виховання покоління перемоги. Дипломати готові допомагати молоді бачити світ і хотіли б бачити талановитих молодих спеціалістів згодом в МЗС.

Під час візиту українські дипломати відвідали стратегічні промислові й енергетичні об’єкти Запоріжжя, дізналися про першочергові потреби та перспективи розвитку міжнародної співпраці.

Окремим пунктом програми було вшанування пам’яті полеглих героїв. Керівництво МЗС та посли відвідали унікальний меморіальний комплекс «Дерево пам’яті», кожен дзвіночок якого відповідає імені полеглого героя.

Андрій Сибіга зазначив, що попри війну та щоденний російський терор Запоріжжя продовжує жити та розвиватися, що свідчить про силу і стійкість українців. Він наголосив, що Запоріжжя — це серце української промисловості та колиска українського козацького духу.

Керівники посольств отримали чіткі настанови щодо залучення додаткової міжнародної підтримки для регіону, додаткових інвестицій, іноземного бізнесу, встановлення міжрегіональних партнерств між муніципалітетами і містами. Зокрема йдеться про підтримання економічної стійкості та створення можливостей для людей, щоб вони відчували, що у них є майбутнє попри всі труднощі воєнного часу.

Наприкінці поїздки дипломати відвідали Хортицю — особливе місце сили та джерел українського духу.

«Надихнулися цим особливим місцем, козацькою вдачею та військовою винахідливістю. І тоді, й нині наша військова міць, наше військо — елемент славетної європейської історії перемог», — зазначив міністр.

На Хортиці глава МЗС вшанував пам’ять В’ячеслава Зайцева, запорізького історика, завідувача інформаційно-видавничого відділу Національного заповідника «Хортиця». Він пішов добровольцем боронити Україну 2014-го і загинув на фронті восени 2022 року.

Джерело: Міністерство закордонних справ