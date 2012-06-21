Загальний дохід найбільшого мобільного оператора України – компанії Київстар – за 2017 рік збільшився на 10,6%, досягнувши 16,5 млрд грн, з яких 15,3 млрд грн припадає на послуги мобільного зв'язку.
Про це повідомила прес-служба оператора.
Доходи від послуг фіксованого зв'язку в 2017 році зросли на 7,6% і становлять 1,1 млрд грн. При цьому доходи від широкосмугового доступу збільшилися за рік на 12,2%.
Крім того, прибуток Київстар до податків (EBITDA) зріс на 18,1% – до 9,2 млрд грн. А маржинальність EBITDA досягла 55,7%.
Капітальні витрати компанії за рік (без урахування плату за ліцензії) скоротилися на 2% і становлять 2,6 млрд грн.
Кількість абонентів мобільного зв'язку компанії в 2017 році збільшилася на 1,7% – до 26,5 млн. Кількість абонентів фіксованого зв'язку залишилася на рівні попереднього року – 0,8 млн користувачів.
У 2017 році територія мережі 3G Київстар збільшилася до 9,8 тис. населених пунктів, де проживає 80% населення країни. Наприкінці 2016- го року цей показник становив 61%.