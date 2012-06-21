Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Напередодні Нового року рівняни отримали чудовий подарунок: у торговельно-розважальному центрі «Злата плаза», що в самісінькому центрі міста, запрацювала філія центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу). Тут створено шість нових робочих місць.
Це спільний проект міської влади та соціально відповідального бізнесу: керівництво центру надало в оренду площу за символічну гривню.
У новому підрозділі, розміщеному в сучасному приміщенні, надають 145 видів «швидких» адміністративних послуг: з реєстрації місця проживання та бізнесу, інформацію з Держреєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру тощо. Отож, поки діти розважатимуться, батьки встигнуть не лише необхідні покупки зробити, а й власний бізнес зареєструвати.
«Наш центральний ЦНАП – один із найкращих в Україні, гадаю, філія працюватиме не гірше. Втім, ми не відмовимося від пропозицій розмістити інші філії в зручних для містян локаціях. Послуги в Рівному вже реально ходять за людиною», – каже міський голова Рівного Володимир Хомко.