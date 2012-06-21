Для забезпечення санаторно-курортним лікуванням деяких пільгових категорій громадян органи соціального захисту населення уклали 9752 договори. Серед них, за оперативною інформацією структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, станом на 1 липня цього року: для осіб з інвалідністю — 1420, зокрема 294 для осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку; для учасників антитерористичної операції — 1226; для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які належать до першої категорії, — 6858; дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, у супроводі одного із батьків — 248.
У санаторно-курортних закладах, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, оздоровлено 8256 осіб пільгових категорій. Станом на 30 липня цього року профінансовано видатки, передбачені розподілами за всіма вищезазначеними програмами, обсягом 100 % планових призначень.
Прес-служба Мінсоцполітики нагадує, що з 2017 року змінено систему закупівлі послуг санаторно-курортного лікування на відшкодування вартості путівки через безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги на підставі тристороннього договору (людина — управління — санаторій). Цей механізм дав змогу надати право особам деяких пільгових категорій вільно обирати заклад.
Тобто людина самостійно обирає санаторно-курортний заклад для лікування відповідно до рекомендацій, вказаних у довідці медичного закладу за формою 070/о, і звертається до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації, яке перевіряє заклад на відповідність встановленим порядками вимогам, затвердженим Кабінетом Міністрів. Далі управління соцзахисту укладає тристоронню угоду, яка передбачає безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»