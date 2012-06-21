З такою ініціативою завітав до Станиці Луганської письменник, журналіст, професійний артист цирку і педагог театру Аркадіюс Вінокурас із Литви. На головній площі прифронтового селища команда організаторів спільно з учнями з трьох шкіл створили справжнє диво — влаштували незабутнє свято театру і цирку «Посмішка проти війни». Понад 800 людей з’їхалося подивитися шоу, яке мало великий успіх. За словами литовського актора, підготовка до цього свята тривала два тижні. Кожен мав можливість робити те, що у нього найкраще виходить і до чого лежить душа. Батьки та вчителі пошили костюми, виготовили манеж. Завдяки спільній творчості було народжено шоу за мотивами п’єси «Червоний ніс» Аркадіюса Вінокураса. «Головною ідеєю є збереження довіри один до одного, підтримка та солідарність. Це те, на чому тримається цивілізоване суспільство», — підкреслює автор. Аркадіюс Вінокурас розповідає, що в групу прийшли 34 підлітки, які ніколи раніше не стояли на сцені. Вони вчилися говорити і рухатися, не боятися публіки. «Діти війни не посміхаються не тільки тому, що не знають, коли закінчиться війна, — розповідає їхня вчителька. — Деякі терплять насильство вдома, живуть без батьків». Авторові проекту довелося врахувати багато факторів у роботі з дітьми. «Я зрозумів, що театр допоміг їм поглянути на себе збоку. Це була психотерапія для них. Я вибирав проблеми, загальні для групи, і дітям простіше було про них говорити», — ділиться враженнями про виконану роботу Аркадіюс Вінокурас. Культурний проект реалізовується у межах програми Міністерства іноземних справ Литви та за підтримки Посольства Литви в Українi.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»