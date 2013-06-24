Міністр оборони Михайло Федоров провів зустріч із тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Він подякував Сполученим Штатам за всебічну підтримку України — військову й дипломатичну — та готовність поглиблювати співпрацю. Окремо відзначив важливість ініціативи PURL, яка забезпечує Сили оборони критично важливим озброєнням.

Михайло Федоров розповів про роботу з партнерами над продовженням PURL і ще одного американського механізму — JUMPSTART, який забезпечує довготривале постачання критичного озброєння виробництва США.

«Для захисту неба важливо якнайшвидше мати чіткий прогноз постачання ракет ППО на цей рік і вибудувати надійні поставки на роки наперед», — заявив міністр.

Сторони обговорили організацію спільної аналітики застосування основних американських систем — Patriot, HIMARS та інших, базуючись на даних з поля бою. Це дасть змогу обом країнам спільно розвивати ці системи та робити їх ще більш ефективними.

Ще один пріоритет — артилерійські снаряди з лазерним наведенням, які істотно підвищують точність і глибину ураження. Україна розраховує на підтримку США в цьому питанні, повідомляє Міноборони.