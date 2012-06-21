Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
29 жовтня Нацбанк України ухвалив чергові послаблення на валютному ринку, які безпосередньо стосуються фізичних осіб. Це закріплено у Постанові Правління №125 від 29 жовтня 2019 року «Про затвердження змін до Положення про захисти та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті». Так, зокрема, скасовано обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів. Такі зміни набудуть чинності 5 листопада 2019-го.
Також скасовуються практика подання фізичними особами до банків документів, які підтверджують підставу для проведення операцій із купівлі безготівкової іноземної валюти.
Керівники Нацбанку України вважають, що такі послаблення не матимуть суттєвого впливу на функціонування валютного ринку в Україні. Так, вони пояснюють це тим, що переважна більшість операцій фізичних осіб, які купують іноземну валюту, здійснюється на суми суттєво менші за 150 тисяч гривень. До того ж, загальні обсяги купівлі та продажу валюти фізичними особами є співмірними.