Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів 2020 року. Змінено критерії визначення лауреатів, про що повідомив голова Комітету з премії Юрій Макаров. Це пов’язано насамперед із переусвідомленням трактування постаті Великого Кобзаря в літературі й мистецтві загалом, повідомляє Укрінформ.
Цьогоріч лауреатів визначено у п’яти номінаціях, крім «Кіномистецтва». У номінації «Література» обрано двох. Це Маріанна Кіяновська з книжкою «Бабин Яр. Голосами» і Тарас Прохасько зі збіркою есеїв «Так, але...». У номінації «Музичне мистецтво» — гурт «ДaxaБрaxa» (Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Олена Цибульська, Ірина Коваленко) з музичним альбомом «Шлях». У номінації «Візуальні мистецтва» — Олександр Глядєлов з мистецьким проєктом «Карусель». У номінації «Публіцистика, журналістика» — публіцистичне видання «Дівчата зрізають коси» Євгенії Подобної. У номінації «Театральне мистецтво» — сучасна українська опера-реквієм «ЙОВ» («IYOV») музично-театральної формації «Нова опера» у складі Романа Григоріва та Іллі Разумейка і режисера Владислава Троїцького.