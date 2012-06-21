З 16 квітня у Києві запрацювали 9 посилених постів пропуску автотранспорту до столиці. Перевірятимуть ті транспортні засоби, де перебуватимуть 3 і більше осіб. На постах працюють медики, Нацполіція, Нацгвардія та фахівці Держслужби із надзвичайних ситуацій.
Про це під час брифінгу 16 квітня повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Він зазначив, що вже нині є труднощі із рухом транспорту при в’їзді до Києва. І тим, хто бажає в’їхати у столицю, доведеться зачекати та пройти ретельну перевірку. За необхідності, може бути оглянутий увесь транспортний засіб.
Ці 9 постів пропуску працюватимуть до понеділка, 20 квітня. Що буде далі: їх закриють або вони продовжать свою роботу, столична влада вирішуватиме після святкування Великодня та аналізу захворюваності у столиці. Він також нагадав, що нині в столиці є 6 готельних комплексів, які готові прийняти людей на обсервацію.
Своєю чергою начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук зазначив, що медики ретельно перевірятимуть усіх водіїв та пасажирів. Якщо в людини виявлять температуру близько 37,5 градусів, її направлять на обов’язкову самоізоляцію. Зобов’язання про її дотримання буде підписуватися особисто. Якщо ж температура буде близько 38 градусів і вищою – хворого направлять до медзакладу.
Він також уточнив, що карети швидкої допомоги біля постів пропуску не чергуватимуть, адже усі машини нині задіяні для роботи в місті. Тож якщо буде виявлено людину з високою температурою, яку слід буде доправити до медзакладу, медики з постів пропуску викликатимуть машину і бригаду, які територіально перебуватимуть найближче до них.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»