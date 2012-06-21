Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У приміщенні нового хірургічного корпусу Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова відбулась зустріч Постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана зі студентами Вінниччини.
Перебуваючи на днях в області з робочим візитом, він прочитав лекцію для майбутніх спеціалістів фінансово-економічної галузі. Студенти вінницьких вишів дізнались про історію становлення Міжнародного валютного фонду, а також про особливості та ключові завдання організації. Зокрема, про просування глобальної співпраці у сфері валютних відносин, сприяння фінансовій стабільності та економічному зростанню на міжнародному рівні, надання допомоги країнам-членам МВФ шляхом видачі позик і кредитів для врегулювання платіжних балансів та стабілізації валютних курсів.
За словами Йости Люнгмана, особливо важливим завданням організації є підтримка тих країн, які прагнуть до макроекономічної стабільності. Під час лекції Постійний представник МВФ в Україні зазначив, що найближчим часом на рівні Міжнародного валютного фонду буде обговорено питання щодо започаткування нової програми підтримки для України. Під час виступу Йоста Люнгман продемонстрував учасникам зустрічі порівняльний аналіз української економіки, починаючи з 1990-х років і до сьогодення. Розповідаючи про ключові шляхи подолання поточних проблем у сфері економіки, фахівець акцентував увагу на важливому значенні структурних реформ, взаємодії і трансформації інституцій різних рівнів, реформуванні енергетичного сектору, залученні іноземних інвестицій до української економіки, розвитку приватного сектору, змінах в управлінні банківською системою тощо.