Закон про протимінну діяльність не матиме негативного впливу на діяльність Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо робіт з розмінування територій. Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін під час публічного звіту «Про результати роботи ДСНС України у 2018 році».

В Україні набув чинності закон про протимінну діяльність, ухвалений у Верховній Раді 6 грудня 2018 року. Документ передбачає створення національного органу з питань протимінної діяльності та реєстру операторів протимінної діяльності. «У межах цього закону для нас буде визначено функції й завдання, які готуватиме відповідний акт уряду, в межах якого ми виконуватимемо свої завдання», — сказав він.

Микола Чечоткін підкреслив, що ДСНС щоденно виконує завдання з розмінування територій. Відповідаючи на запитання, чи вплине цей закон на діяльність служби, він сказав, що переконаний: «у гірший бік — ні».

Під час звіту він поінформував, що впродовж 2018 року органи та формування ДСНС забезпечили оперативне реагування на 128 надзвичайних ситуацій. Порівняно із 2017-м загальна кількість НС у 2018 році зменшилася майже на 23%, а кількість таких ситуацій техногенного характеру зменшилася на 4%, природного характеру — на 28%, соціального характеру — на 66,7%. Порівняно із 2017 роком спостерігається зменшення кількості загиблих та постраждалих у НС на 2,3% та 6,9% відповідно.У 2018 році в населених пунктах та на об’єктах суб’єктів господарювання зафіксовано 78,6 тисячі пожеж, що на 5,4% менше порівняно із 2017 роком. Під час їх ліквідації врятовано понад 2 тисячі людей, з них 350 дітей, а також матеріальних цінностей на суму понад 6 мільярдів гривень.

Водолазно-рятувальні підрозділи ДСНС протягом року врятували 782 особи, з них 144 дитини (2017 року — 696 осіб, з них 149 дітей) — збільшення на 12%.

Протягом 2018 року до виконання завдань за призначенням у зоні проведення АТО та у складі Об’єднаних сил від ДСНС залучали 5,6 тисячі осіб та 430 одиниць техніки. Знешкоджено близько 24,7 тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів, зокрема 17 спеціально встановлених, перевірено та розміновано понад 4 тисячі гектарів території та 16 гектарів акваторії водних об’єктів.

Завдяки підтримці уряду 2018 року фахівці служби активно забезпечували готовність 12 повітряних суден: шести літаків і шести вертольотів. Отже, система авіаційного пошуку і порятунку протягом року забезпечила реагування на 38 аварійних ситуацій, з них шість катастроф, чотири аварії та 28 інцидентів.

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів, для підвищення готовності органів влади до виконання заходів із захисту населення і територій, які потрапляють у зони можливого ураження у разі виникнення надзвичайних ситуацій на арсеналах, базах зберігання (складах) озброєння ЗСУ, атомних електростанціях і гідроспорудах Дніпровського і Дністровського каскадів ДСНС спільно з місцевими органами влади протягом 2018 року провела 32 тренування органів управління та сил цивільного захисту щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій з обов’язковим практичним опрацюванням заходів з оповіщення, евакуації населення та гарантування цивільної безпеки і порядку в евакуйованих населених пунктах.

Очільник ДСНС зауважив, що за підсумками рейтингу довіри громадян до суспільних інститутів більш як половина населення країни довіряє цій службі.