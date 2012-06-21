Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Серед областей з найвищими показниками урожайності зернових та зернобобових культур нинішнього року міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов назвав Черкащину. Тут одержали з кожного гектара в середньому 70,5 центнера зерна. Однак про те, чого чекати наступного року, нині говорять з великими побоюваннями. Річ у тому, що область стала епіцентром посухи, яка розпочалася ще влітку нинішнього року. Аграрії вже підраховують можливі збитки.
Як повідомляє прес-служба обласного департаменту агропромислового розвитку, дефіцит опадів та посушлива осінь зумовили жорстку тривалу посуху та вплинули на посівну кампанію в області. Нині озимі зернові посіяли на 152 тис. гектарів, що становить 76 % від плану. Зокрема озиму пшеницю посіяли на 142 тис. гектарах. Як дослідили фахівці, посіви перебувають у доброму стані лише на 26% площ, або на 38 тис. гектарів. Слабкі та зріджені — на третині площ, загиблі — на 1,2 тис. гектарів.
Як розповів директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Ігор Колодка, погодні умови осені для початкових етапів росту та розвитку озимих культур на більшості площ виявилися критичними, відбулася затримка проростання зерна, сходи формувалися нерівномірні, плямисті, не утворювалися вузлові корені. Через дефіцит вологи у ґрунті рослини відставали у розвитку порівняно із середніми багаторічними показниками на 2-3 тижні.
Відхилення умов розвитку рослинності у гіршу сторону порівняно з середніми багаторічними даними та зокрема з минулим роком у Черкаській, Київській, Сумській та Вінницькій областях підтвердили спостереження, проведені лабораторією аерокосмічного зондування Інституту агроекології і природокористування НААН. Вони пов’язані з критичними умовами зволоження посівного шару ґрунту. Так, відсоток доступної вологи у ґрунті майже на всій території країни не перевищує 30%, у центральних областях — 20%. Найгірший стан (до 10%) спостерігається у Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях.