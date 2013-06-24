Гідрометеорологічна ситуація на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей і можливі механізми державної підтримки для мінімізації наслідків впливу кліматичних чинників стали темою обговоренняпредставників обласних військових адміністрацій, Укргідрометцентру, профільних структурних підрозділів Міністерства економіки. Нараду провів міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Представники ОВА поінформували про стан сільськогосподарських культур, зокрема щодо пошкоджень і втрат цьогорічного врожаю через посуху.Серед основних пропозицій ОВА щодо державної підтримки аграріїв для мінімізації втрат такі:пільгове оподаткування; компенсація витрат на гектар оброблюваних угідь; необхідність запуску зрошення на відповідних територіях.

«Ми працюватимемо над інструментами підтримки аграріїв у регіонах, що перебувають у зоні ризику, щоб мінімізувати втрати врожаю в майбутньому», — зазначивОлексій Соболев. Як повідомляє Мінекономіки, він підкреслив, що означені проблемизафіксовано і міністерство разом з Верховною Радою та центральними органами виконавчої владипрацюватиме над вирішенням цих питань.