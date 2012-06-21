Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
На першому інвестиційному форумі в Маріуполі RE: THINK. Invest in Ukraine, який зініціював Президент, потенційні інвестори зокрема дізналися й про потенціал Рівненщини.
Голова обласної державної адміністрації Віталій Коваль презентував кілька важливих напрямів розвитку регіону та, відповідно, інвестиційних можливостей.
Перший проєкт – створення деревообробного кластеру на основі виробництва деревостружкових плит: його вже започаткувала у Рівненському районі відома компанія «Kronospan», яка задекларувала 200 мільйонів євро інвестицій. Уже підведено інженерно-технічні комунікації під будівництво заводу, який виготовлятиме 800 тисяч кубометрів високоякісних деревинних плит у рік. А це щонайменше 3 тисячі нових робочих місць, надходження валюти в Україну (виробництво експортно орієнтоване) та додана вартість, яка залишатиметься в державі – на відміну від експорту лісу-кругляка. Отож, кінцева мета – розширення ринків збуту продукції з деревини.
Другий напрям – глибока переробка кукурудзи та виробництво екологічно чистого біопластику. І під цей проєкт уже закладена відповідна основа. Зокрема, в останні роки на Рівненщині зведено кілька сучасних елеваторів: відтак, є достатньо потужностей для зберігання зернових для потреб області та навіть сусідів. Водночас Рівненщина може стати хабом не лише із зберігання, а й із переробки зернових та виготовлення екологічно чистого біопластику. До речі, нині він активно використовується як витратний матеріал для друку на 3-D принтерах, виробництва харчових контейнерів, запчастин для автомобілів та літаків, шумо- та теплоізоляційних панелей. Цією пропозицією на форумі зацікавився один із найпотужніших експортерів українського зерна «Луї Дрейфус Компані Україна».
Третій проєкт – створення єдиного в північно-західному регіоні України транспортно-логістичного хабу. Він передбачає відновлення повноцінної роботи міжнародного аеропорту «Рівне» (зараз там здійснюються чартерні рейси) та відповідно нарощення обсягів перевезень і розширення їхньої географії. Звісно, що сучасні повітряні ворота краю не лише посилять інвестиційну привабливість регіону, а й, за попередніми підрахунками, на 25 відсотків збільшать потік туристів.
Варіанти співпраці розглядають різні: державно-приватне партнерство, прямі інвестиції, концесія.
– Ми не просто шукали інвесторів для України та Рівненщини зокрема. Ми довели всьому світові, що не боїмося працювати по суті на лінії вогню, – бо впевнені в собі. І нам повірили: до Маріуполя приїхали представники понад 70 відомих у світі компаній, понад два десятки офіційних делегацій. Знаю, що разом ми змінимо Україну, доведемо, що тут починається зростання, –прокоментував голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.