Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Кількість дорожньо-транспортних пригод у Черкасах залишається приблизно на одному рівні з минулорічними показниками. Зате потерпілих — на десяток більше. Є й загиблі. На думку начальника управління патрульної поліції Олександра Кокоби, причини, криються в порушеннях правил дорожнього руху, безсніжній погоді, адже водії їздять менш обережно, у нехтуванні світловідбиваючими елементами на одязі, збільшенні кількості автотранспорту та збільшенні кількості доріг у Черкасах із якісно відремонтованим покриттям. Адже, за статистикою, саме на таких непоганих дорогах, як вулиці Героїв Дніпра, бульвар Шевченка, Благовісна, Надпільна, Чорновола та Смілянська трапляється найбільше серйозних ДТП.
Учасники наради за участю представників міської влади та патрульної поліції відзначали, що минулого року міська влада зробила чимало для покращення безпеки руху. Освітлено багато пішохідних переходів, встановлено світлофори та обмежувачі руху. Патрулювання здійснюють 12 екіпажів вдень і 10 вночі. Але вони також опрацьовують виклики 102, тому значного збільшення кількості екіпажів поки не передбачається.
Як наголосив Олександр Кокоба, поліція буде збільшувати адміністративний вплив як на водіїв, так і на пішоходів, які часто також є порушниками правил ПДР. З лютого в Україні буде запроваджена обов`язкова відеофіксація порушень правил ПДР, що також допоможе навести лад на дорогах.