Досягнення України за ініціативою «Партнерство «Відкритий уряд» високо оцінено на міжнародному рівні, зокрема успіхи у створенні електронних систем публічних закупівель ProZorro і громадського контролю держзакупівель DoZorro.
«Співпраця уряду та громадськості надзвичайно тісна, а її підсумки вражають. Значна частина цих досягнень стала можливою завдяки саме громадськості, яка слугує головним ініціатором і рушієм змін», — сказав Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко на засіданні Координаційної ради з питань реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд».
Нині розробляють проект плану дій з упровадження ініціативи у 2016— 2018 роках. Уперше — відповідно до Глобальних цілей сталого розвитку-2030. Учасників закликають надсилати приклади успішних історій у межах реалізації ініціативи. Важливо показати не лише цифри чи дані про центри надання адмінпослуг, моніторинг публічних закупівель, відкриття інформації у багатьох сферах, а й конкретні приклади з життя людей чи діяльності організацій, які скористалися інструментами ініціативи.