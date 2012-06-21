У Славутському районі на Хмельниччині розпочинає роботу перший в Україні  мобільний центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Завдяки нововведенню понад 8 тисяч жителів віддалених населених пунктів Славутської громади отримають високоякісний сервіс.

«Мобільний офіс» надаватиме  більш як 80 послуг у форматі «єдиного вікна». Як повідомив Славутський міський голова Василь Сидор, на пересувному пункті працюватиме бригада фахівців з різних структурних підрозділів, серед них представники Пенсійного фонду. ЦНАП   розташований у спеціальному автомобілі, його обладнано необхідною технікою,  програмним забезпеченням та зв’язком.  У європейських країнах така практика не нова й успішно зарекомендувала себе. Цей проект у Славуті здійснено спільно з програмою «U-LEAD з Європою», за якою передбачено майже 1,5 мільйона гривень на придбання спеціального автомобіля.

«Внесок місцевої влади  на забезпечення роботи мобільного офісу становив  200 тисяч гривень», — розповів Василь Сидор.  

Уже складено потижневий  графік  роботи пересувного ЦНАПу, проте виїзди в села за потреби коригуватимуть. Очільник Славути  особливо задоволений, що така форма роботи дасть змогу поліпшити доступ до адміністративних послуг людям похилого віку і  громадянам з особливими потребами.

Руслана ПОДОЛЬСЬКА
для «Урядового кур’єра»