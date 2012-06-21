У Славутському районі на Хмельниччині розпочинає роботу перший в Україні мобільний центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Завдяки нововведенню понад 8 тисяч жителів віддалених населених пунктів Славутської громади отримають високоякісний сервіс.
«Мобільний офіс» надаватиме більш як 80 послуг у форматі «єдиного вікна». Як повідомив Славутський міський голова Василь Сидор, на пересувному пункті працюватиме бригада фахівців з різних структурних підрозділів, серед них представники Пенсійного фонду. ЦНАП розташований у спеціальному автомобілі, його обладнано необхідною технікою, програмним забезпеченням та зв’язком. У європейських країнах така практика не нова й успішно зарекомендувала себе. Цей проект у Славуті здійснено спільно з програмою «U-LEAD з Європою», за якою передбачено майже 1,5 мільйона гривень на придбання спеціального автомобіля.
«Внесок місцевої влади на забезпечення роботи мобільного офісу становив 200 тисяч гривень», — розповів Василь Сидор.
Уже складено потижневий графік роботи пересувного ЦНАПу, проте виїзди в села за потреби коригуватимуть. Очільник Славути особливо задоволений, що така форма роботи дасть змогу поліпшити доступ до адміністративних послуг людям похилого віку і громадянам з особливими потребами.
Руслана ПОДОЛЬСЬКА
для «Урядового кур’єра»