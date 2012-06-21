Кожна родина бажає безпечного й комфортного життєвого простору. Проте розвиток будівництва неможливий без професійних кадрів — починаючи з архітектора та проектувальника й закінчуючи простим будівельником. А з цим в Україні проблема. Про це говорив під час заходів до Дня будівельника віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
Він зазначив, що з огляду на підсумки вступної кампанії-2018 найпопулярнішими залишаються міжнародні відносини, культурологія, менеджмент соціокультурної діяльності, журналістика, політологія, юриспруденція. І жодної інженерної та будівельної спеціальності.
«Тож маємо зробити все можливе, щоб хоч одна будівельна або інженерна спеціальність увійшла в десятку популярних серед молоді. Кадровій проблемі в будівництві потрібно приділити максимальну увагу, консолідувавши навколо її розв’язання зусилля держави, органів місцевого самоврядування та бізнесу.
Адже важко переоцінити вплив будівельника на економіку. Він наявний у різних галузях: житловому та соціальному будівництві, інфраструктурі, енергоефективності й багатьох інших. Децентралізація нині підігріває попит на будівельні професії. Я за те, щоб дипломні роботи з архітектури, проектування, будівництва чи планування територій студенти захищали у конкретній об’єднаній територіальній громаді, навіть на конкретному об’єкті в громаді: у школі, дитячому садочку чи медичному закладі. Це покаже перспективу молодим фахівцям залишатись у громадах і розбудовувати їх», — підкреслив Геннадій Зубко.
Про важливість галузі в економіці країни говорив і Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, вітаючи працівників будівельної галузі та промисловості будівельних матеріалів із професійним святом. Він наголосив, що в умовах модернізації та втілення структурних реформ перед галуззю відкриваються нові можливості, адже Україна потребує капітального будівництва на основі інноваційних інфраструктурних проектів і сміливих амбітних рішень.
«Високі технології, виробнича модернізація, впровадження нових підходів для підвищення рівня безпеки праці — складові, які сприятимуть стрімкому розвиткові галузі. Торік було ухвалено важливі законодавчі зміни в межах дерегуляції будівництва, що дало поштовх збільшенню обсягів будівництва, реконструкції та технічного переоснащення критичної інфраструктури. Тепер важливо не втрачати взятий темп», — констатував Прем’єр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»