Міністр оборони Денис Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони України.

«DELTA — це бойова цифрова екосистема, яка створює технологічну перевагу українського війська: дає змогу бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби — із союзниками», — заявив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки та реальне випробування боєм: під час оборони Києва 2022 року, під час знищення Чорноморського флоту супротивника, визволення острова Зміїний і деокупації Херсона.

«Тепер вона стане єдиним джерелом для обміну даними, адже працює всюди — з ноутбука, планшета, телефону, її використовують командири всіх рівнів», — зазначив очільник Міноборони.

Щодня система підтримує ураження більш як 2000 ворожих цілей, а за рік — більш ніж пів мільйона верифікованих уражених та пошкоджених цілей, додав Денис Шмигаль.

DELTA постійно оновлюється. Зокрема, до системи додалася платформа штучного інтелекту, що дає змогу автоматично виявляти ворожу техніку в режимі онлайн, повідомляє Міністерство оборони.