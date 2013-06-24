Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про спрямування 2,56 млрд грн з резервного фонду державного бюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації для виробництва теплової та електричної енергії там, де це зараз потрібно найбільше.

«В умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі нам потрібні не лише великі енергооб’єкти, а й менші установки розподіленої генерації — незалежні від роботи централізованих мереж», — наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

За рахунок наданих коштів буде закуплено генератори великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. У разі потреби обладнання може бути оперативно переспрямовано до інших регіонів.

Закупівлі проводитимуть за спрощеними процедурами без затягування термінів. Уряд визначив відповідального замовника, а також встановив чіткий порядок використання обладнання — передусім для забезпечення роботи об’єктів тепло­, водопостачання та водовідведення, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.