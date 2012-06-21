На сьогодні, 23 серпня, Нацбанк України послабив офіційний курс гривні до 27,88 грн за долар США (на 18 копійок).
На свята на валютному ринку триватиме курсова війна значних гравців з активною участю спекулянтів. Вихідні повинні знизити обсяг операцій на ринку.
У компаній немає бажання заморожувати кошти і товар на святкові дні, тому на міжбанку очікуються клієнти, які мають обов’язкові платежі валютної виручки, і ті, кому саме в цей день необхідно завершити свої операції. Такі компанії будуть змушені без особливої торгівлі скуповувати валюту, що дасть можливість спекулянтам піднімати ціну. Цьому також сприяє досить низькі обсяги операцій перед святами.
Присутності на ринку Нацбанку експертами сьогодні не очікується: якщо тільки котирування виростуть до 28 грн. За останні тижні НБУ втратив занадто багато золотовалютних резервів.