Під час міжнародної конференції з питань правосуддя Justice Conference міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін наголосив, що держава гарантує допомогу дітям і молоді до 23 років, які повернулися після депортації.

«Діти, які повертаються з депортації, мають підйомну допомогу від держави — 50 тисяч гривень. Це стосується також молоді віком 18—23 роки, яких було депортовано до повноліття», — заявив він.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів запровадив підйомну допомогу обсягом 50 тис. грн для дітей, які повертаються з ТОТ або після депортації.

Під час панелі «Вкрадене майбутнє. Як повернути українських дітей?» міністр наголосив, що повернення дітей — це не лише гуманітарна місія, а й відповідь нашої держави на системний злочин країни­агресора.

«росія побудувала систему, яка роками змінює свідомість українських дітей через освітні мережі, інституційні заклади, патріотичне виховання. Тому ми говоримо не просто про фізичне повернення, а й про відновлення ідентичності, довіри й безпеки для дитини», — заявив Денис Улютін.

Держава вибудовує комплексну систему реінтеграції з індивідуальною програмою підтримки для кожної депортованої дитини. Ідеться про покроковий план на 18 місяців, у який входять відновлення документів, забезпечення тимчасовим житлом, подальша робота з родиною або підбір сімейної форми виховання, а також психологічний і соціальний супровід дитини на всіх етапах повернення й адаптації.

Загалом у межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA в Україну повернуто 2003 дитини. Із 2023­го по 2026 рік забезпечено координацію заходів супроводу та реінтеграції для 1276 дітей. Серед них 110 дітей, возз’єднанних з батьками або законними представниками, 61 дитину влаштовано в сімейні форми виховання, 1102 дітям та їхнім батькам надано підтримку і психологічну допомогу, 1091 забезпечено гуманітарні потреби, 949 надано сприяння у відновленні документів, понад 300 дітей влаштовано на навчання, майже 200 сім’ям покращено умови проживання, 429 дітям забезпечено оплату додаткових медичних потреб, 1017 надано фінансову допомогу, 270 дітей забезпечено відпочинком та оздоровленням.

Принагідно Денис Улютін подякував міжнародним партнерам за всеосяжну підтримку України у цьому напрямі й наголосив, що лише скоординована і комплементарна робота держави та партнерів дає змогу забезпечити сталу й ефективну реінтеграцію кожної дитини.