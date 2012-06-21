За сприяння Міністерства культури, молоді та спорту завершився процес повернення в Україну картини Михайла Паніна «Таємний від’їзд Івана Грозного перед опричниною».
Це підсумок багаторічної спільної праці та промовистий жест не тільки стратегічного партнерства між Україною та США, а й міжнародне визнання втрат нашої держави під час Другої світової війни. Адже з поверненням культурних цінностей законному власникові Україні повертається національна пам’ять про здобутки народу. Картину в дар Україні передало американське подружжя Трейсі. Її незаконно вивезено під час окупації нацистами Дніпропетровська у 1941—1943 роках і заявлено до продажу на аукціоні Potomack Сompany (місто Александрія, штат Вірджинія, США) 2017 року, повідомляє Міністерство культури, молоді та спорту.
Повернення культурних цінностей, які вважали втраченими протягом багатьох десятиліть, доводить, що ефективне вирішення цього питання — справа державна.
Фахівці міністерства наголосили на перспективності розвитку цього сектору, серед ключових напрямів якого — формування сталої політики держави з питань повернення культурних цінностей у міжнародних відносинах, адвокація інтересів держави в цій галузі, а також практичне впровадження моніторингу світових інтернет-аукціонів для пошуку й повернення втраченої культурної спадщини України. Маємо сформувати чітку правову позицію щодо захисту культурних цінностей, залишених на тимчасово окупованих територіях та в Автономній Республіці Крим.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»