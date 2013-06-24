На Національному військовому меморіальному кладовищі відбулося історичне перепоховання полковника Армії Української Народної Республіки, Голови ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак­Мельник.

У церемонії взяли участь Президент України Володимир Зеленський, третій Президент України Віктор Ющенко, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр­міністр Юлія Свириденко, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова, парламентарі, військовослужбовці та представники громадськості.

«Зараз, коли ми на українській землі, під нашим українським прапором, під звуки української національної пісні віддаємо належну шану нашим українським героям, ми відчуваємо в серці все те, через що українці були змушені пройти, що довелося нашому народові витримати», — наголосив глава держави.

Президент зазначив, що Андрій Мельник повернувся у вільну, сильну та горду Україну, про яку мріяв.

«Він повернувся в Україну, яка не схибить. В Україну лідерську. В Україну, яка стала далекобійною, стала далекоглядною. Він повернувся в Україну, яка обов’язково житиме в мирі. В Україну, яку світ уже не просто хоче бачити на політичній мапі, що саме по собі немало, а яку країни світу хочуть бачити своїм другом, що є найбільше в нашій історії», — зауважив глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що повернення в Україну видатних українців, які спочивають за кордоном, обговорювали роками, і зараз ми робимо перший крок до цього.

«Ми вже почали роботу, щоб Євген Коновалець повернувся додому й багато інших таких українців. Надзвичайно символічно, що наші українські герої сьогоднішні, які вирвали Україну з російських рук у повномасштабній війні, які вирвали її назавжди, будуть спочивати поруч з українцями з попередніх поколінь, хто теж діяв, щоб Україна була саме такою, щоб була собою, щоб була вільною», — сказав Президент.

Глава держави подякував усім, хто допомагає створювати пантеон українських героїв.

«Зараз із Кирилом Будановим та командою Офісу Президента, Міністерством закордонних справ, урядом України та всіма, хто задіяний, ми наповнюємо великим змістом слово, яке часто звучить і має звучати повноцінно, — слово повага, повага до українських героїв», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент ушанував пам’ять українських воїнів, яких поховано на Національному військовому меморіальному кладовищі, і поклав квіти на їхні могили. На кладовищі поховано понад 300 українських захисників, з них більш ніж 200 невідомі. Перші поховання тут відбулися в серпні 2025 року в присутності глави держави.

Український національний пантеон — це багатофункціональний меморіальний, культурно­історичний та ландшафтний комплекс, який має сприяти збереженню українських державницьких традицій. У пантеоні буде поховано видатних українців, які зробили винятковий внесок у здобуття незалежності та державної самостійності України. На території пантеону розташовуватимуться почесні поховання, меморіальні композиції, площі для пам’ятних церемоній та музейний простір.

Прем’єр­міністр Юлія Свириденко у виступі наголосила:

«Ми повертаємо своїх Героїв і відновлюємо історичну справедливість».

Вона нагадала слова Андрія Мельника, який казав:

«Ми знаємо, що Українська Держава не буде плодом лише збігу щасливих обставин, але що вона буде здвигнена передусім українськими руками».

Прем’єр­міністр закликала пам’ятати Героїв, які протягом століть захищали Україну, і наголосила, що їхню справу продовжують наші Захисники і Захисниці, даючи відсіч тому самому ворогові:

«Дякую нашим воїнам за кожен наш день. Шануємо і підтримуємо наших Героїв. Слава Україні!».

